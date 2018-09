Kocasinan'da Daha Huzurlu Daha Güvenli Yaşam

Kayseri'nin kimliğini yansıtacak projeleri hayata geçiren Kocasinan Belediyesi, Erkilet Osmangazi Mahallesi'ndekiemniyet hizmet binası çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Selçuklu mimarisi tarzındaki binanın inşai çalışmalarını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın daha güvenli ve daha huzurlu bir şekilde yaşamaları için hizmetler üretiyoruz” dedi.

Mahallelerin ihtiyaçlarına göre hizmet sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her noktada vatandaşlarımıza hizmet üretiyoruz. Kamu, kurum ve kuruluşlarla ilgili yapılması gereken konularda işbirliği yaparak, hemşehrilerimize hizmetler sunuyoruz. Burada inşa ettiğimiz binamızı da Emniyet Müdürlüğü'müzle yaptığımız protokol neticesinde gerçekleştiriyoruz. Bu, vatandaşlarımızın daha güvenli ve daha huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak bir hizmettir. Huzur şehri Kayserimizde vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için gece-gündüz çalışan ve görevini her koşulda büyük bir özveriyle yerine getiren güvenlik güçlerimizin her daim yanındayız ve destekçisiyiz. Emniyet binamız şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Kocasinan sakinlerimizin daha güvenli ve daha huzurlu bir yaşam sürmeleri için yoğun gayret sarf etmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.