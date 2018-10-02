Kocasinan'da doğaya hanımeli değdi

‘Kocasinan'da herkesin dikili bir ağacı olsun' sloganıyla çalışan Kocasinan Belediyesi, daha yeşil bir ilçe için ilk töreni hanımlar ve kız öğrenciler ile birlikte ağaç dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Dere Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin ve yönetim kurulu üyeleri, Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri, Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nin öğrencileri,öğretmenleri, mahalle muhtarlarıve bölge sakinleri katıldı. Gelecek nesillere daha yeşil Kocasinan bırakmak adına bir yandan kentsel dönüşüm projelerinde yeşile ağırlık verirken diğer yandan da Kocasinan'ın dört bir tarafında ağaçlandırma çalışmaları yaparak vatandaşların gönlünü kazanan Başkan Çolakbayrakdar, 7'den 70'e herkesin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Programda konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, ‘Kocasinan'da herkesin bir dikili ağacı olsun' diyerek ağaç dikim sezonunu açtıklarını vurgulayarak; “İlkbahar mevsiminde başlattığımız ağaç dikimini, sonbahar sezonunun açılmasıyla yine devam ettiriyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz ilk etkinliğimizde doğaya hanım eli değdi. Amacımız, Kocasinan'ı daha güzel ve daha yeşil bir hale getirmektir. Bu çerçevede geçen yıl olduğu gibi bu yılda daha yeşil Kocasinan için çalışıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak yaptığımız yatırımlar sizler için çocuklarımız ve geleceğimiz içindir. Daha yeşil Kocasinan demek, daha yeşil Kayseri, daha yeşil Türkiye demektir. Bunun içinde çalışmalarımızı hızlıca yürütüyoruz” ifadelerini kullandı. Göreve geldiklerinden bu yana Kayseri'yi güzelleştirmek için projeler ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Çalışmalarımızla Kocasinan geleceğe daha emin adımlarla yürüyor. İlçemizi daha modern ve daha da güzel hale getirmek için park ve yeşillendirme çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz” diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, daha çevreci ve daha yeşil bir Kocasinan için çalışmaları artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi. Konuşmanın ardından Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerle birlikte diktiği fidanlara can suyu verdi.

Daha yeşil Kocasinan için katkı sağlayan kadınlar ve öğrenciler ise etkinliğin mimarı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, bu tür etkinliklerde yer almaktan mutlu olduklarını belirtti.