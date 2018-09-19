Kocasinan'da geleneksel çiftçilikten modern teknoloji çiftçiliğe

Yenilikçi ve farklı belediyecilik alanında Türkiye'ye örnek gösterilen Kocasinan Belediyesi, geleneksel çiftçilikten modern teknoloji çiftçiliğine geçiş için Tarımda Dijital Dönüşüm Çalıştayı gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Çiftçimizin alın teri, el emeği ürünlerinin Dünya ile rekabet etmesi için tarımla ilgili dijital dönüşümü sağlayacak alt yapıyı oluşturacağız” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar öncülüğünde belediyenin Encümen Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; tarım ve ziraat alanlarında araştırma yapan ve bu alanların mensubu olan akademisyenler ile kamu, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin sanayi ve ticaret şehri olarak bilindiğine dikkat çekerek, “Kayseri, her alanda adından söz ettiriyor. Özellikle belediyecilik alanında Türkiye'ye model olmuştur. Kayseri belediyeciliğinin en büyük özelliği, rutin belediye hizmetlerini en iyi şekilde yaparak, her alanda hizmetleri ön planda tutmasıdır. Şehrin yöneticileri olarak bizler, Kayseri'yi daha iyi noktalara taşımak ve dünya geleninde ismini duyurabilmek için projeler üretmekteyiz. Kayseri, belediyecilik alanında alt yapısı olan bir şehirdir. Bu birikimle birlikte şehri daha iyi noktalara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Bölgesi'nin nüfusunun çoğunun tarım ve ziraatla uğraştığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak hemşehrilerimiz için ziraat, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Yenilikçi ve farklı belediyecilik anlayışıyla çiftçimizin alın teri el emeği ürünlerinin Dünya ile rekabet etmesi için tarımla ilgili dijital dönüşümü sağlayacak alt yapıyı oluşturacağız. Bunun başlangıcını yapıyoruz. Bu çalışmamız, Türkiye'ye hatta Dünya'ya örnek olacak. Teknoloji ile birlikte bu gelişim ve değişim buradan başlayıp, her tarafa yayılacak. Bu çalışmamızla, inşallah ülke olarak daha iyi yerlere geliriz” diye konuştu.

Geleceğin Kocasinan'ının şekillendirildiği toplantı, karşılıklı fikir alışverişin yapılmasıyla sona erdi.