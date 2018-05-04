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04 Mayıs 2018 11:47

Kocasinan’da, huzurlu bir yaz için haşere ile mücadele aralıksız sürüyor

Kış döneminde başarılı bir ilaçlama çalışması yapan Kocasinan Belediyesi, yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Kocasinan’da, huzurlu bir yaz için haşere ile mücadele aralıksız sürüyor

04 Mayıs 2018 11:47

Daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre sunulmasını hedefleyen Kocasinan Belediyesi, halk sağlığı için haşerelere karşı mücadele ediyor. Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgeyi sivrisinek ve karasinek gibi haşerelerden arındırarak, huzur dolu bir ortam sağlıyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda daha titiz davrandıklarını vurgulayarak, “Daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği ve gayreti daha da artırarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın rahat bir yaz dönemi geçirmesi için etkin bir şekilde haşere çalışmaları yapıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, parklar, bahçeler, havuzlar, fosseptikler, kanallar, mazgallar, durgun sular, kapalı alanlar başta olmak üzere haşere üretebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Uzman personel ve donanımlı araçlarla yapılan ilaçlama çalışmaları sayesinde ilimiz sakinleri rahat bir yaz geçirecek” ifadelerini kullandı.


Haşerelere karşı mücadele kapsamında en etken ve çevreci yöntemi uyguladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakacaklarını sözlerine ekledi.




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