Kocasinan’da iftar sofrası Beşparmak’ta bereketlendi

Kocasinan Belediyesi, ilk iftar programını Beşparmak Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Bölge sakinleriyle birlikte iftar açan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayının sevincini, coşkusunu ve manevi havasını mahalle sakinleri ile yaşamanın önemli olduğunu vurguladı.

İftar programına; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, iftar öncesi masaları tek tek gezerek, bölge sakinlerine ‘Hoş geldiniz’ dedi ve kısa sohbetler gerçekleştirdi.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen iftar programında konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da bağışlanmak, cehennemden kurtulmak olan 11 ayın sultanı Ramazan ayına şükür; sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde başladık. Rabbim her daim bu topraklar üzerinde huzurlu bir şekilde nice ramazanlara ve bayramlara erişmeyi nasip eylesin. Bu birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Her daim böyle güzelliklerle Kocasinan’ımıza, Kayseri’mize ve Türkiye’mize huzurlu iftarlar yapmayı nasip eylesin. Maalesef birçok Müslüman coğrafyasında kardeşlerimiz zulüm altındadır. Onlar içinde dua ediyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde Rabbim, bütün Müslüman kardeşlerimize böyle güzellikler içerisinde Ramazan geçirmelerini nasip etsin. Mevlam, bu vatan topraklarında bayrağımızın gölgesinde özgür bir şekilde ezanımızı dinlerken nice nice bayramlar yapabilmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, iftarın ardından Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Yenişehir Mahallesi’ndeki ‘Kocasinan’da Ramazanlar Başka Güzel’ etkinlik alanını ziyaret etti. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla keyifli sohbetlere imza attı. Ramazan bereketinin paylaşılarak çoğaldığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Amacımız eski Ramazanları yaşatıp, çocuklarımıza ileride hatırlayacakları hoş hatıralar bırakmaktır” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sonrasında ise Turgutreis Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların sorunlarını ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.