Kocasinan’da kanallar temizlenip, ilaçlanıyor

Böylelikle oluşabilecek kötü kokuların ve taşkınların önüne geçilmiş oluyor.

Daha çevreci bir Kocasinan için tüm imkanlarını seferber eden Kocasinan Belediyesi, Kocasinan bölgesinde bulunan kanalları hem temizliyor hem de U.L.V ilaçlama sistemiyle ilaçlama çalışmaları yürüterek, ilçe sakinlerine daha sağlıklı bir çevre sunuyor. Çevre temizliğine azami özen göstererek, vatandaşın takdirini kazanan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Vatandaşların daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra kanalları temizleyip, periyodik olarak dezenfekte çalışması gerçekleştiriyoruz. Zaman içerisinde yağmur suyu ızgaralarından giren, evlerden atılan ve taşkınların getirdiği katı atıklar kanallar içerisinde tortulaşarak kanalın kapasitesinin düşmesine neden oluyor. Bu kapsamda ekiplerimiz ve modern araçlarımızla yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha hijyenik bir ortam sağlanıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz ise ilçe genelinde tüm kanalları periyodik şekilde ilaçlayarak, dezenfekte çalışması yapıyor. Ekiplerimizin çalışmaları, bölgede kronomid denilen canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği gayreti daha da artırarak sürdüreceğiz” sözlerine ekledi.