Kocasinan'da kentsel dönüşümle mutlu yuvalar inşa ediliyor

Kocasinan Belediyesi'nin yürüttüğü ve 7'den 70'e herkesin mutlu olduğu kentsel dönüşüm projeleri büyük bir hızla devam ederken bir yandan da dönüşümle yeni evlerine kavuşan aileler ise Başkan Çolakbayrakdar'a dualar ederek, mutluluklarını dile getiriyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında modern konutlarına kavuşan aileleri evlerinde ziyaret etti. Ziyagökalp Mahallesi'nde inşa edilen Kentsel Dönüşüm Konutlarında oturan ailelere misafir olan Çolakbayrakdar çifti, ailelerden bolca hayır dua aldı. 86 yaşında yatağa bağlı olarak hayatını sürdüren annesi ve kanser hastası babasıyla birlikte ikamet eden Gülay Karakaya'nın kapısını çalan Çolakbayrakdar çiftini aile fertleri güler yüzle karşıladı. Uğurevler Mahallesi'nde tek göz odada, hasta anne ve babasıyla zor şartlarda yaşam mücadelesi verdikleri sırada Başkan Çolakbayrakdar'la karşılaşmaları sonucu hayatlarının değiştiğini belirten Gülay Karakaya, Başkan Çolakbayrakdar'a sevinç gözyaşları eşliğinde dua etti. Başkan Çolakbayrakdar'la, hasta babasının ilaçlarını almak için gittiği eczane dönüşü mahalle camisinin önünde tesadüfen karşılaştıklarını aktaran Karakaya; “Ben de babamın ilaçlarını yazdırmış sağlık ocağından geliyordum. Yolda yorulunca caminin gölgesinde oturdum. Tesadüfen başkanımıza rastladım. Düşünceli halimi fark etmiş olacak ki yanıma gelip halimi hatırımı sordu. Ben de içinde bulunduğumuz durumu Başkan Beye anlattım. Durumumuzdan oldukça etkilenen başkanım sağ olsun bizimle yakından ilgilendi. Defalarca anlaşma sağlamak için müteahhitlerin yanına gittim. Ama hiçbir sonuç alamadan beni hep geri gönderiyorlardı. Allah razı olsun Ahmet Başkanım sorunumuzu vakit geçirmeden çözüme kavuşturdu. Allah'ım başkanımızın gözünden acı yaş düşürmesin. Eski evimde banyo yoktu ve lavabo evin dışındaydı. Çok acılar çektik. Ancak çok şükür artık hepsi geride kaldı. Başkanımı karşıma Allah çıkardı” şeklinde konuştu. Gülay Karakaya ise Kocasinan Belediyesi'yle sağlanan anlaşma doğrultusunda Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm konutlarından verilen evde, sıcak bir ortamda huzur içerisinde yaşadıklarını söyledi ve bu ortamı kendilerine sağlayan Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Başkan Çolakbayrakdar ise Karakaya ailesine evlerinde iyi günlerde oturmaları temennisinde bulunarak; “Uğurevler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm alanını gezdiğimiz sırada Gülay hanımla karşılaştık. Gülay Hanım bana burada bir evinin olduğunu, yatağa bağlı annesi kanser hastası babası ve kardeşiyle birlikte hayat mücadelesi verdiklerini söyledi. Kardeşiyle birlikte hasta anne ve babasına baktıklarını ifade etti. Gülay Hanım bana; ‘Başkanım bizi bu evden kurtar' dedi. Ben de bizim vazifemiz sizlere hizmet etmek dedim. Annen, baban ve kardeşinle hep iyi günler göreceksiniz. Bu sene sıcak bir kış geçirirsiniz. Rabbim sağlıklı, sıhhatli günler geçirmenizi nasip eylesin. Sizin duanız bizim için önemli. Biz sadece aracıyız” diye konuştu. Çolakbayrakdar çifti daha sonra aynı binada konut sahibi olan Ceviz ailesini ziyaret etti. Ev sahibi Suna Ceviz ile mahalle ziyareti sırasında tanıştıklarını anlatan Başkan Çolakbayrakdar; “Suna teyzemiz bana yeni konutlarda ne zaman oturabileceklerini sordu. Çok şükür çok fazla zaman geçmeden onları sıcak yuvalarına kavuşturduk. Bizim enerjimiz sizin dualarınızdır” dedi.

Ev sahibi Suna Ceviz de Başkan Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar'a “Siz bizim elimizden tuttunuz. Rabim sizden razı olsun. Dualarımız hep sizinle. Allah bir tutuğunuzu bin etsin” diyerek dua etti.