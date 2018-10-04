Kocasinan'da küçük dostlar için her gün '4 Ekim'

Kocasinan Belediyesi'nin küçük dostlar olarak tanımladığı hayvanlara ilişkin çalışmaları, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle bir kez daha dikkat çekti. Bu özel gün dolayısıyla Kocasinan Belediyesi tarafından bir mesaj yayımlandı. Açıklamada; Kayseri'de sokak hayvanlarının yaşam şartlarını daha da iyileştirmek adına birbirinden önemli yatırımların hayata geçirildiğine dikkat çekilirken, beslenme noktaları ve ‘Küçük Dostlar Ambulans' aracı da buna örnek olarak gösterildi.

Küçük dostlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Kocasinan Belediyesi, verdiği bu hizmetlerle vatandaşların takdirini kazandı. Eşrefi mahluk olan canlılara gösterdiği hassasiyetiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, “Peygamber Efendimiz de ‘Derdini anlatmaktan aciz olan hayvanlara karşı Allah'tan korkunuz' buyurmuştur. Bu sebepledir ki eşrefi mahluk olan bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de ilçenin muhtelif yerlerine beslenme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle Türkiye'ye örnek olan Küçük Dostlar Ambulans hizmetimizle de küçük dostlarımızın yanında oluyor, onlara destek oluyoruz. Şimdiye kadar vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine harekete geçen tam donanımlı Küçük Dostlar Ambulans hizmetimiz, hasta ve yaralı bin 350 hayvanın canını kurtardı. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki Allah'ın yarattığı tüm canlılara karşı sorumluluklarımızın olduğunu unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'de tüm canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek için hizmetleri artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.