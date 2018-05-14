Kocasinan’da Mithatpaşa Mahallesi’ne 3 bin metrekarelik park

Park alanını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mahallelerin ihtiyaçlarına göre hizmetler ürettiklerini vurgulayarak, mahalleye yapılacak parkın bölgeyi daha da güzelleştireceğini söyledi.

Geleceğin teminatı çocuklara daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem veren Başkan Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Mahallesi’nde yapılacak olan park alanını inceledi. İncelemeler sırasında mahalle sakinlerinin hatırını sormayı da ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, çocukların ilgisiyle karşılaştı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için güzel bir park projesini daha hayata geçireceklerini vurgulayarak, “Her fırsatta mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler üretiyoruz. Bu çerçevede Mithatpaşa Mahallemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ettik ve bu doğrultuda çözümler üretmeye başladık. Mahallemizin özellikle Bekir Yıldız Bulvarı’na yakın olan tarafında çocuklarımız için oyun ve park alanlarına ihtiyaç vardı. Bununla ilgili proje çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki günlerde inşai çalışmalar başlayacak. Bu alanların park olarak ilçemize kazandırılması için öncelikli olarak mülkiyet sahipleriyle anlaşmalar yapılması ve mülkiyetin kamu alanına geçmesi gerekiyor. Ardından etüt projeleri yaparak, program dahilinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Mithatpaşa Mahallemizde de mülkiyet nedeniyle bu süreç biraz zaman aldı. İnşallah bundan sonra çalışmalarımızı hızlandırarak, mahallemize yeni bir park ve yeşil alan kazandıracağız. Kocasinan’ımız için durmadan çalışarak, ilçemize yeni park ve yeşil alanlar kazandırarak, vatandaşların hoş vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırıyoruz. Şimdiden hemşehrilerime yeni parkın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bölge sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak olan çok fonksiyonlu parkın içerisinde; çocuk oyun grubu, spor aletleri, yürüyüş parkuru ve oturma alanları gibi donatılar yer alacak.