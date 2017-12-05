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05 Aralık 2017 10:51

Kocasinan’da öğrencilere yönelik eğitim seminerleri devam ediyor

Kocasinan Belediyesi, geri dönüşüm konusunda bilinçlenmeyi ve çevre konusunda daha duyarlı olunmasını sağlamak amacıyla öğrencilere yönelik düzenlediği eğitim seminerleri devam ediyor.

Kocasinan’da öğrencilere yönelik eğitim seminerleri devam ediyor

05 Aralık 2017 10:51


Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim seminerlerin ikincisi Barbaros Mahallesi’nde bulunan Ahmet Ulucan İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Çevre Mühendisi Ahmet Usta tarafından geri dönüşümün önemi konusunda verilen eğitimi minik öğrenciler ilgiyle izledi. Ambalaj atıklarının kaynağından toplanarak ekonomiye tekrar kazandırılması yönünde konuları slayt gösterileriyle öğrencilere anlatan Usta, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre için uyulması gereken konularda da bilgiler verdi.


Geri dönüşümün; geri kazanımın yanı sıra temiz çevre bilinci oluşturmak içinde önemli olduğu vurgulanan seminerde öğrenciler sordukları sorularla da eğitime verdikleri önemi ortaya koydu.




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