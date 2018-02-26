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26 Şubat 2018 14:07

Kocasinan’da okullar çevre için yarışıyor

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki ilkokul ve ortaokullara yönelik ‘E-atık Toplama Yarışması’ başlattı.

Kocasinan’da okullar çevre için yarışıyor

26 Şubat 2018 14:07



Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Daha güzel yarınlara ulaşmamız için geri dönüşüme ayrı bir önem veriyoruz. Çevre bilincinin kazandırılması, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların ayrıştırılması konusunda hassas bir belediyeyiz. Bu çerçevede doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz ve yarışmalar düzenliyoruz. Yeni yarışma ile toplumumuzun çevre duyarlılığını artırmayı hedefliyoruz ve böylelikle gelecek nesillere daha temiz Kocasinan bırakacağız. Çevreye karşı gösterdikleri duyarlılık konusunda gönüllü olarak yarışmaya destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.



Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yarışma kapsamında ilçe genelinde tüm ilkokul ve ortaokul sınıflarına, ‘Elektrikli ve Elektronik Atık Toplama’ noktaları yerleştirdi. Yarışma ile kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik atıkları toplayarak, hem ürünlerde bulunan tehlikeli maddelerin çevreye verebileceği olası zararların önüne geçilecek, hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlanacak. 25 Mayıs tarihinde sona erecek olan yarışmada; birinci olan okula; projeksiyon cihazı, ikinci olan okula; masalı satranç takımı, üçüncü olan okula ise spor seti hediye edilecek.




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