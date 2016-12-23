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23 Aralık 2016 11:44

Kocasinan’da park seferberliği devam ediyor

Kocasinan’da park seferberliği devam ediyor

23 Aralık 2016 11:44

Kocasinan Belediyesi, ‘Daha Yeşil Kocasinan’ çalışmaları kapsamında Kocasinan Mahallesi’nde yeni yapılan parka oyun grupları, spor aletleri ve yeşillendirme çalışmaları yaptı. Soğuk hava koşulları nedeniyle çalışmalara ara veren Kocasinan Belediyesi, tartan zemini de yaptıktan sonra yeni parkı vatandaşların hizmetine sunacak.
İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaz-kış demeden çalışmalara devam eden Kocasinan Belediyesi, mevcut parklarda yenileme çalışmaları yaparken bir yandan da yeni parkları vatandaşın hizmetine sunmak için hummalı bir şekildearalıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kocasinan Mahallesi Marifet Caddesi’nde 14 bin metrekare alanda yeni park yapan Kocasinan Belediyesi, yeşillendirme kapsamında bin 250 fidan dikti.Parkta ayrıca LED teknolojisini kullanan Kocasinan Belediyesi, enerji tasarrufu sağlayarak gece gündüz görsel bir şölen sunacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre düzenine ve yeşilin önemine dikkat çekerek, “Daha yeşil bir Kocasinan için park çalışmalarını aralıksız sürdürerek her yaştan vatandaşımızın rahat bir şekilde dinlenebilecekleri ve spor aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri çalışmalar yapıyoruz. Dünya standartlarında olan parklarımızın daha işlevsel olması için titizlikle gayret sarf ediyoruz. Parklarımızı daha da yaygın hale getirerek Kocasinan’ı geleceğe hazırlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarlahemşehrilerim daha huzurlu ve daha mutlu olacak.” ifadelerini kullandı.



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