Kocasinan’da ramazan etkinlikleri bir başka güzel

Etkinlikler ile ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gerçekleştirdikleri Ramazan etkinlikleriyle ilçe sakinlerinin huzurlu bir ‘Ramazan’ ayı geçirmelerine katkı sağladıklarını vurguladı.

“7’den 70’e herkes, nostaljik Ramazan eğlencelerini Kocasinan’da yaşama fırsatı buluyor” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayında çocuklara özel programlar düzenlediklerine dikkat çekerek “Geleneklerimizi sürdürmek adına etkinliklerimizde yavrularımızın dikkatlerini çekecek Hacivat-Karagöz, illüzyonist gösterisi, kukla gösterisi, ateşbaz, meddah, animasyonlar ve yarışmalar yer alıyor. İftardan hemen sonra sahnelenen Ramazan etkinlerinde çocuklar aileleriyle birlikte Ramazan’ın neşesini doyasıya yaşıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikler çerçevesinde her iki mahallede de sergilenen gösteriler, mahalle sakinleri tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle izlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, çocuklara Kocasinan Çocuk Dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtılması ile noktalandı.