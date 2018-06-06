Kocasinan’da ramazan temposu dolu dolu

Ardından Kayabaşı Mahallesi’ne geçen Başkan Çolakbayrakdar’ın sonraki durağı ise İnönü Parkı oldu.

Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen iftar programlarının bu seferki durağı Barsama Mahallesi oldu. İftar programına Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra önceki dönem Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş de katıldı. Bölge sakinleriyle birlikte iftar yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Ayı’nın sevincini, coşkusunu ve manevi havasını mahalle sakinleri ile yaşamanın önemli olduğunu vurguladı. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, gelen çay daveti üzerine Barsama Mahalle Muhtarı Ali Türk’ün, evine konuk oldu. Kısa ziyaretin ardından önceki dönem Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Kayabaşı Mahallesi’ne geçen Başkan Çolakbayrakdar Teravih sonrası ayaküstü cemaat ve vatandaşlarla sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.

Yoğun temposuna ara vermeden devam eden Başkan Çolakbayrakdar İnönü Parkı’na geçerek burada bulunan vatandaşlarla bir araya gelip hasbihal etti. Keyifli sohbetlerin yaşandığı parkta, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da vatandaşlarla hoş sohbetlere imza attı. Vatandaşlarla selfie çektirip, hasbihal eden Başkan Çolakbayrakdar, yoğun ilgiden ve vatandaşların gülen yüzünden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Başkan Çolakbayrakdar, “Ramazan ayında birlik ve beraberliğin en güzel örneğini yaşamayı nasip eden Rabbimize şükürler olsun. Birliğimiz daim, huzurumuz baki olsun” şeklinde konuştu.