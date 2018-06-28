Kocasinan’da Şanlı Buğday Çeşidi Tarla Günü

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen; Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü işbirliğinde yürütülmekte olan proje Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen yeni buğday çeşitlerini çiftçilere tanıtmayı amaçlıyor.

Yerel çeşitlerin tescilli çeşitlere göre farklılıklarının ortaya koyulduğu tarla günü etkinliğine İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Burak Yağmur; Kocasinan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muzaffer Adıyaman, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Öztekin Urla, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü İdari İşler Koordinatörü Rukiye Murat Duran, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Islah ve Genetik Bölümünde Araştırmacı Ziraat Mühendisi Mehmet Emin Alyamaç, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğü, Bünyan Ziraat Odasında görevli tarım danışmanları, muhtarlar, üreticiler, çiftçiler ve teknik personel katıldı.

Nüfusun gün geçtikçe arttığı ve tarımın iklime bağlı koşullarda şekil aldığı tarım sektöründe, rekabette ayakta kalabilmek için tarımsal yeniliklere açık olmanın ve gelişen teknolojiyi takip etmenin önemini vurgulayan Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Burak Yağmur, sertifikalı, yüksek verimli, kaliteli, hastalıklara dayanıklı yeni çeşitlerin tanınması ve kullanılması gerektiğini belirtti.

Düzenlenen tarla günü etkinliğinde tescilli çeşitlerin yerel çeşitlere göre bitki boyunun daha uzun, yatmaya ve hastalıklara daha dayanıklı, beslenme ve başaktaki tane yapısının, yerel çeşitlerden daha fazla olduğunu ve İl Müdürlüklerinin Araştırma Enstitülerinde tescillenen çeşitleri tanıtmaktaki, Araştırmacı-Yayım ve Çiftçi Bağını güçlü tutmaktaki önemini belirten Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Öztekin Urla ile Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Birim Koordinatörü olarak görev yapan Ziraat Mühendisi Fatma Mert tarafından tarla başında; Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğünün 2016 yılında tescil etmiş olduğu; soğuğa, kurağa ve yatmaya mukavemeti yüksek, tane dökmeyen ve harman kabiliyeti iyi olan “ŞANLI” ekmeklik buğday çeşidi hakkında bilgi verildi.

Tescilli çeşitlerin yerel çeşitlere göre bitki boyunun daha uzun, yatmaya ve hastalıklara daha dayanıklı, beslenme ve başaktaki tane yapısının, yerel çeşitlerden daha fazla olduğu vurgulanıp; hasattan sonra alınacak buğday numunesinin fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlarını içeren labaratuvar sonuçlarının yayınlanacağı bilgisinin verilmesinin ardından buğdayın haşlanarak sunulduğu hedik ikramıyla tarla günü sonlandırıldı.