Kocasinan'da Şehit Savcı Kiraz adına hatıra ormanı

Etkinliğe katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılarla birlikte fidan dikti.

İstanbul Adliyesi'nde görevi başındayken terör saldırısı sonucu şehit düşen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına oluşturulan hatıra ormanında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler ve mahalle sakinleri katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, “Bu vatanın aziz evladı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına oluşturulan hatıra ormanı için Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür ediyorum. Onurla mesleğini icra ederken görevi başında şehit edilen Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere yargı şehitlerimizi ve şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum” diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, yemyeşil bir Kocasinan hedefiyle ağaç dikme etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, “Amacımız Kocasinan'ı ve Kayseri'yi daha güzel ve daha yeşil bir hale getirmektir. Bugün 480 adet çam fidanını Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anısına oluşturduğumuz hatıra ormanında toprakla buluşturduk. Savcımızın adı burada yaşatılacak. Bu vesile ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Gazilerimize de sağlıklı, sıhhatli ve hayırlı ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan'ın doğal bir güzelliğe kavuşması adına yeşillendirme çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bu yapılanların hepsi gençlerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz içindir” diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, hakim ve savcılarla birlikte Yenidoğan Mahallesi'nde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına oluşturulan hatıra ormanında 480 adet çam fidanını toprakla buluşturdu.