Kocasinan’da Selçuklu mimarisi tarzında kemerli şadırvanlar

Bu çerçevede Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sümer Mahallesi Sigortacılar Sitesi yanında yapımı devam eden kemerli şadırvanı yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmanın şehrin estetiğini ön planda tutarak, örnek alınacak bir çalışma olduğunu vurguladı.

Sümer Mahallesi Sigortacılar Sitesi yanında yapılan şadırvan çalışmasını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra ulaşımdan altyapıya, çevreden kültür-sanata, eğitimden spora, pazar yerinden temizlik hizmetlerine kadar tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam ettiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, özellikle ilçe genelinde fiziki mekanların güzel olmasına önem verdiklerini belirterek, “Vatandaşların yoğun kullanmış olduğu alanların çevre düzenlemesiyle birlikte, bölgenin ihtiyacına göre yeni fiziki mekanlar yapıyoruz. Bu kapsamda Kocasinan bölgesinde geçen yıl başlattığımız çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Yapmış olduğumuz şadırvanları da şehrimizin geçmişini anımsatacak şekilde Selçuklu Mimarisindeki kemerli hatlarla biçimlendiriyoruz. Şimdiden yapılan çalışmalarımız hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

İnceleme sırasında hem esnaf hem de vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onlarla keyifli sohbetlere imza attı. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerden vatandaşların memnun kalmasının, kendilerini de mutlu ettiğini belirtti.