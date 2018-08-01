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01 Ağustos 2018 12:25

Kocasinan’da temizlik için tüm imkanlar seferber edildi

Daha temiz bir çevre sunulmasını hedefleyen Kocasinan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Kocasinan’da temizlik için tüm imkanlar seferber edildi

01 Ağustos 2018 12:25

İlçenin tüm cadde, sokak ve mahallelerini detaylı bir şekilde temizleyen Kocasinan Belediyesi, Kayserililere pırıl pırıl ortam sunuyor.


‘Temizlik imandandır’ anlayışıyla profesyonel bir şekilde çalışan Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde başlattığı yaz dönemi temizlik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha temiz Kocasinan için yaz dönemi temizlik çalışmaları kapsamında belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Daha temiz Kocasinan için ilçenin temizliğine azami özen gösteriyoruz. İlçe merkezi başta olmak üzere Kocasinan’ın dört bir yanında hummalı bir şekilde temizlik seferberliğimiz sürüyor. Daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği gayreti daha da artırarak sürdüreceğiz ve daha nezih ortamda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Ekipler, periyodik temizlik hizmetlerinin yanında cadde, sokak ve kaldırımların daha temiz olması için her gün hummalı bir şekilde titizlikle süpürüp, temizliyor. Temizlik ekipleri ve modern araçlar ile yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha temiz ve daha hijyenik bir ortam sağlanıyor.




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