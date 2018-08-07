Kocasinan’da ulaşım daha konforlu olacak

Çalışmaları inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yenileme ve dönüşüm çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Kocasinan’ın bütün mahallelerinde yeni yollar yaparak ve mevcut yolları yenileyerek, ulaşımı daha konforlu hale getirdiklerini dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ımızın her mahallesinde değişim ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Değişim ve dönüşümün yaşandığı mahallelerimizden biri de Beyazşehir Mahallemiz. Burada hem yeni yollar yapıyoruz hem de deforme olan mevcut yolları yenileyerek, vatandaşlarımızın daha konforlu yollarda seyahat edebilmelerini sağlıyoruz. Sadece Beyazşehir Mahallemizde değil, bu şekilde bütün Kocasinanımızın içerisinde ki yollar yenileniyor ve yenileri yapılıyor. Yıl başında belirlediğimiz programa göre çalışmalarımızı tamamlayarak, hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz hemşerilerimize en iyi hizmeti verebilmek içindir” diyerek sözlerini noktaladı.