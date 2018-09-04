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04 Eylül 2018 12:31

Kocasinan’da Yollar Daha Geniş Ve Konforlu Hale Geliyor

Kocasinan Belediyesi,Yakut Mahallesi Akmescit Caddesinde 11 metre genişliğindeki yolun asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kocasinan’da Yollar Daha Geniş Ve Konforlu Hale Geliyor

04 Eylül 2018 12:31

Yeni Kocasinan’ı inşa etmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yaptığımız çalışmalar mahallemizin çehresini değiştirdiği gibi bölgenin gelişimini de hızlandırdı” dedi.


Kocasinan’ı geleceğe taşıyacak hizmetler ürettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yol medeniyettir anlayışı ile bütün mahallelerde yeni yollar yaparak ve mevcut yolları yenileyerek, ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor, gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü’müz, diğer mahallelerde olduğu gibi Yakut Mahallesi’nde de asfaltlama çalışması yürütüyor. Özellikle Akmescit Caddesi’nde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Planladığımız çalışma kapsamında uzunluğu 700 metre, genişliği ise 11 metre ve toplam maliyeti yaklaşık 1 Milyon TL olan yola, 3 bin 500 ton temel malzeme ile 2 bin 800 ton asfalt serimi yapılması hedefleniyor. Böylelikle yol çalışmasının bitmesiyle şehrimize daha konforlu bir yol kazandırıp, trafik noktasında şehrimize alternatif bir ulaşım sunacağız” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğini sözlerine ekledi.




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