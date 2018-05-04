Kocasinan’ın çocukları için 4 yeni park hizmete girdi

Geleceğin teminatı çocuklara daha güzel bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a incelemeler sırasında Başkan Yardımcıları Hasan Kılıç ve Ali Bulu eşlik etti. Parkta oynayan çocuklarla keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, mahalle sakinlerinin hatırını sormayı da ihmal etmedi.

Kocasinan’ın dört bir yanında yeni parklar ve yeşil alanlar oluşturduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ın her bir mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan’ı daha da güzelleştiriyoruz. Hemşehrilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebilmeleri için yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar inşa ediyoruz. Bu kapsamda Erkilet Osmangazi Mahallemizde fiziki yapımı tamamlanan 4 yeni parkta, yeşillendirme ve çevre düzenlemesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Özellikle parklarımızı ailelerin çocukları ile birlikte gelebileceği ve iyi vakit geçirebilecekleri şekilde hazırlıyoruz. Amacımız; yeni yaptırımız parklarda, 7’den 70’e herkesin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır. Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için bu ve buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Parklarımız, Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.