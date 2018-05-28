Kocasinan’ın iftarına 3 bin kişi katıldı

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftar programına AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar ve Elitaş, mahalle sakinleriyle bol bol sohbet etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın ev sahipliği yaptığı İftar programına; AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın yanı sıra AK Parti Milletvekili Adayı Tuğba Yörük Öztürk, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, ve mahalle sakinleri katıldı. Başkan Çolakbayrakdar ve Mustafa Elitaş, iftar öncesi masaları tek tek gezerek, vatandaşlarla hoş sohbetler gerçekleştirdi.

İftar sonrası mahalle sakinlerine hitap eden AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kocasinan Belediyesi’nin tüm mahalle halkını kapsayan geniş katılımlı etkinliği için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

İftar sofralarının insanların bir araya gelmelerine vesile olduğunun altını çizen Elitaş, “Mübarek günler, insanların dua ettiği, samimiyetin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı dönemlerdir. Bu günlerde daha çok dua ederiz. Dualarımızı; önce ailemize, yakınlarımıza, milletimize ve tüm İslam Alemi’ne ederiz ama bugünlerde ailemizden ziyade İslam Alemi’ne dua ediyoruz. Çünkü; “Afganistan, Filistin, Arakan ’da zulüm altında olan kardeşlerimiz var. Bizler, kardeşlerimize maddi yardımlar yapıyoruz ve manevi olarak ise dualarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Konuşmasına “Bizler Kocasinan olarak kocaman bir aileyiz.” diyerek başlayan Başkan Çolakbayrakdar “Kocasinan Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde iftar programlarıyla vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. Bereketli bir iftar sofrasında sizlerle beraberiz. Yaklaşık 3 bin kişiyle bugün iftar programında buluştuk. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin.” sözleriyle son verdi.

Başkan Çolakbayrakdar ve Mustafa Elitaş, sonrasında ise mahalle sakinleri ile sohbet ederek taleplerini dinledi.

Geleneklerimizin ve kültürümüzün yaşatılması anlamında Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kocasinan’da Ramazanlar Başka Güzel’ etkinliğinin sahnelenmesi, iftar programına renk kattı. Vatandaşlardan büyük ilgi gören Ramazan etkinliklerinde, çocuklar doyasıya eğlenirken, katılımcılar hoşça vakit geçirdi. İllüzyon, kukla gösterisi, ateşbaz, meddah ve Hacivat-Karagöz gösterilerini ilgiyle izleyen çocuklar, animasyonlar ve yarışmalar ile de eğlencenin tadına vardı.