Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 11:22

Kocasinan’ın ikram çeşmesi Ramazan boyunca akmaya devam edecek

Kocasinan Belediyesi’nin 2015 yılında hayata geçirdiği İkram Çeşmesinden, Ramazan ayı boyunca her gün bir camide teravih namazından sonra limonata ikramı yapılacak.

Kocasinan’ın ikram çeşmesi Ramazan boyunca akmaya devam edecek

16 Mayıs 2018 11:22


Kocasinan’ın vazgeçilmez sembolü haline gelen İkram Çeşmesiyle Türkiye’ye model olan Kocasinan Belediyesi, mevsimine göre vatandaşlara sıcak çorba, salep, şerbet ve limonata ikramında bulunuyor. Ramazan ayında ise vatandaşlar teravih namazından sonra, her yıl olduğu gibi bu yılda İkram Çeşmesinden limonata içecek. Vatandaşlar çoğu zaman ikramlarını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın elinden alıyor.


Başkan Çolakbayrakdar, geçmişten günümüze kadar gelen geleneksel lezzetleri Kocasinan’da yaşattıklarını belirterek, “Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede kültürümüzü her zaman canlı tuttuk ve geleneklerimizi yaşatabilmek adına hassasiyet gösteriyoruz. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüz bünyesindeki İkram Çeşmesiyle vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza özellikle kış aylarında geleneksel bir lezzet olan salep ikram ederken Ramazan Ayında ise limonata ile hemşehrilerimizin içini serinletiyoruz. İkramlarımızdan vatandaşlarımızın hoşnut kalması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bundan sonrada yine ikram çeşmesinden 7’den 70’e vatandaşlarımızın faydalanmasını sağlayacağız’’ ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
25
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç