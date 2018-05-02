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02 Mayıs 2018 11:52

Kocasinan’ın kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor

Kocasinan Belediyesi, Güneşli Mahallesi’ndeki yol yapımı ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Kocasinan’ın kırsal mahallelerinde yol çalışmaları sürüyor

02 Mayıs 2018 11:52


Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha modern bir Kocasinan için bölge genelinde yenileme çalışmalarının gece-gündüz demeden devam ettiğini belirterek,“Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz, Kocasinan’ın birçok yerinde yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, yenileme ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Kırsal mahallelerde yenileme çalışmaları kapsamında Güneşli Mahallesi’nde yaklaşık 2100 kilometre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde olan yola, 5 bin 400 ton temel malzeme kullanılırken, 3 bin 800 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek. Yenileme çalışmaları yanı sıra yeni yerleşim alanları ve alternatif yollar da oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın daha güzel çevrede yaşamaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çalışmalar tamamlandığında bölgemiz, daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşmuş olacaktır” ifadelerini kullandı.




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