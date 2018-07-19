Kocasinan’ın sinema günlerine bu kez çölyaklı aileler misafir oldu

Etkinliğe eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çölyaklı ailelerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi seminer salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte iştirak ederek, çocuklarla tek tek sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilendi. Çolakbayrakdar çifti ile birlikte ‘Puloi’ adlı animasyon filmini izleyen çölyaklı aileler, keyifli dakikalar yaşadı.

Konuyla ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak hepsi birbirinden farklı, birbirinden değerli bir çok organizasyon yapıyoruz ama çölyaklı ailelerin tanınması, bilinmesi, farkındalık oluşturulması açısından yapmış olduğumuz bu etkinlikler daha da önemli. Çölyaklı aileler için hazırlamış olduğumuz gıda paketlerinin karşılığının, bizlere dua olarak ulaşması bizim için çok değerli. Bir kardeşimiz ‘Başkanım bu paketler biraz daha sık dağıtılabilir mi sayısı artırılabilir mi’ dedi. Önümüzdeki mecliste bu konuyu gündeme getirip bu paketlerin imkan dahilinde daha da artırılması ve ailelerimize bu paketlerin ulaştırılması doğrultusunda bir çalışma yapacağız. Tabi işin bizi memnun eden gurur veren tarafı da gerek Kayserimizde gerekse ulusal manada Türkiye’mizde birçok Belediyenin de benzer organizasyonlar yapıyor olması. Bizim için bir işin yapılmış olması, sadece o bölgedeki insanlar tarafından beğenilmesi, kabul görmesi işin doğru olduğu noktasında tabi ki önemli ama sadece yerelde kalmamış, Kayserimizi de aşmış Türkiye de bir çok Belediyenin artık çölyaklı ailelere gerek gıda paketi düzenlemesi noktasında gerekse başka etkinlikler yapması noktasında bir çalışma içerisinde olması daha da önemli. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayan bu tür işleri Rabbim bizlere yapmayı nasip eylesin. İyi seyirler diliyorum çocuklarımızın keyifli bir vakit geçirecekleri bir zaman dilimi olur inşallah” ifadelerini kullandı.

Çölyaklı aileler unutulmaz anlar yaşadıklarını ifade ederek, “Film çok güzeldi. Heyecanla izledik. Bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz ”diye konuştu.