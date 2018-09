Kocasinan'ın sporcuları başarıdan başarıya koşuyor

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Nazlıcan Tekel, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Kocasinan Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren akademilerin yanısıra spor kulübü ile de başarıdan başarıya koşuyor. Bu başarıların bir yenisine de Taekwondo Sporcusu Nazlıcan Tekel ile imza atıldı. Daha önce Minikler Türkiye Şampiyonası olarak Kocasinan Belediyesi'nin göğsünü kabartan Tekel, şimdi de Yıldızlar Türkiye Taekwondo üçüncüsü oldu. Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Nazlıcan Tekel, rakiplerini tek tek yenerek, müsabakalara damga vurdu.

Spora ve sporcuya yaptığı yatırımlarla Kocasinan'ı bir spor merkezi haline dönüştüren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kültür ve sanatın yanı sıra sportif alanda da önemli mesafeler kat ettiklerine dikkat çekerek, “Hemşehrilerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda daha fazla yer alması için proje ve yatırımlar gerçekleştirdik. Yaptığımız yatırımlar başarılarla taçlandırılmaktadır. Özellikle Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcularımızın gerek Avrupa gerekse ülkemizdeki başarıları bizleri gururlandırıyor. Ayrıca sporcularımızın burada kazandığı aile ve dostluk ilişkileri de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Kocasinan Belediyesi olarak, her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Gayemiz; hemşehrilerimin, daha sağlıklı bir yaşam sürmesi içindir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Daha büyük başarılar için tüm sporcularımıza her zaman desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz” diyerek noktaladı.