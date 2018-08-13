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13 Ağustos 2018 15:36

Kocasinan’ın Tercih Merkezine Öğrencilerden Tam Not

Üniversiteye girecek adaylara doğru tercihte bulunabilmeleri için rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan Kocasinan Belediyesi, öğrencilerin takdirini kazandı.

Kocasinan’ın Tercih Merkezine Öğrencilerden Tam Not

13 Ağustos 2018 15:36

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren gençler, daha doğru tercih yaparak geleceklerine yön vermelerine katkı sağladığı için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.


Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisindeki tercih merkezine gelen öğrencilere, aldıkları puana, sıralamalarına ve istedikleri mesleklere göre uzmanlar tarafından profesyonel destek sunan Kocasinan Belediyesi, gençlerin daha doğru tercih yaparak, geleceklerine yön vermelerine katkı sağladı. Öğrencilere rehberlik ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak bizler şehrimize yapılması gereken ne var ise her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Rehberlik ve Araştırma Merkezi aracılığıyla Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisimizde öğrencilerimize doğru tercih yapmaları konusunda ışık tutuyoruz. Eğitim alanında her zaman olduğu gibi tercih döneminde de gençlerimizin yanındayız. Tercihlerini yapan gençlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Tercih merkezinde görevli rehber öğretmenler adına konuşan Coşkun Ordu ise, üniversite adaylarının aldıkları puanla hangi üniversitelere tercih yapma imkanı olduğu konusunda bilgilendirme yaptıklarını vurguladı.


Üniversite adayları da tercih merkezi ile daha doğru tercih yaparak geleceklerine yön verdiklerini belirterek, ücretsiz olarak rehberlik desteği sağlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.




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