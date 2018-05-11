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11 Mayıs 2018 12:33

Kocasinan’ın tesisleri, 7’den 70’e herkese spor hizmeti veriyor

Kocasinan Belediyesi’nin hizmete sunduğu Kocasinan Akademi; Yakut, Erciyesevler ve Mimarsinan tesisleriyle 7’den 70’e her yaş grubunu spor ile buluşturuyor.

Kocasinan’ın tesisleri, 7’den 70’e herkese spor hizmeti veriyor

11 Mayıs 2018 12:33



Spora ve sporcuya yaptığı yatırımlarla Kocasinan’ı bir spor merkezi haline dönüştüren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kültür ve sanatın yanı sıra sportif alanda da önemli mesafeler kat ettiklerine dikkat çekerek, “Kocasinan Akademi’nin hizmet ağını ve kalitesini daha da artırmak için ilçemize her geçen gün modern tesisler kazandırıyoruz. Tesislerimizde spordan sanata, eğitimden kültüre her alanda 7’den 70’e herkese hizmet veriyoruz. Özellikle Mimarsinan’daki tesisimizde hanım kardeşlerimiz; havuz ve fitness gibi spor hizmetlerinden faydalanırken, Erciyesevlerde ise erkekler akşam 17.00’den itibaren fitness hizmetlerinden faydalanmaktadır. Sadece kadınlara hizmet veren Yakut tesisimizde ise hanım kardeşlerimiz, havuz ve fitness alanlarında hizmet almaktadırlar. Barbaros Mahallesi’nde bulunan spor merkezimizde ise gençlerimiz, farklı spor dallarında eğitim alarak, Türkiye ve Dünya Şampiyonalarinda dereceler elde etmektedir. Tesislerimizin sayesinde hemşehrilerim, sporla iç içe olmaktadırlar.Ayrıca okullar arası futbol turnuvası düzenleyerek, sporcu nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak, her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Gayemiz; hemşehrilerimin, daha sağlıklı bir yaşam sürmesi içindir” ifadelerini kullandı.




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