‘Kocasinan’ın Yıldızları’ için ödül töreni gerçekleştirildi

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızla birlikte Güçlü ve Büyük Türkiye’yi inşa ediyoruz” dedi.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen ödül törenine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Feyziye Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Mehteran takımının dinletisiyle başlayan program, Kocasinan Akademi ney kursiyerlerinin mini konseriyle devam etti.

Programda konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında yer aldıklarını vurgulayarak, “Hizmetlerimizle 7’den 70’e herkesin yanındayız. İnsan odaklı projeler üretiyoruz ve yaptığımız her bir yatırım, şehrimize değer katmaktadır. Bu bakış açısıyla hemşehrilerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra yeni ve farklı projeler ürettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Belediye olarak temizlik, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalarımız olmazsa olmazımızdır. Bunları en iyi şekilde yapmaya yoğun gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza daha güzel hizmet etmenin çabası içerisindeyiz. Kocasinan’ımızı ve Kayseri’mizi daha kıymetli ve daha değerli olması için projelerimizi hayata geçiriyoruz. Özellikle sosyal belediyeciliğe ayrı bir önem veriyoruz. Bu kapsamda Sosyal Market’ten İkinci El Eşya Mağazasına kadar farklı hizmetleri hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Kocasinan Gönüllüsü projesiyle hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyoruz. Ayrıca Kocasinan Akademi çatısı altında vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz tesislerin her geçen gün sayısını artırarak, hemşehrilerimize daha iyi hizmetler sunuyoruz. Çocuklarımıza yönelik verdiğimiz eğitim, sanat ve sosyal aktivelerle yarınlarımızı inşa ediyoruz. Böyle yarışmalarla Büyük ve Güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz. Bu vesileyle dereceye giren geleceğimizin teminatı yavrularımızı tebrik ediyor, onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ise “Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak bizler ‘Yeteneğini keşfet’ düşüncesiyle yola çıktık. Bu kapsamda belediyemizle okullarımızda yarışmalar düzenleyerek, öğrencilerimizin yeteneklerini keşfettik. Bize her zaman destek olan Kocasinan Kaymakamımız Mustafa Kılıç’a, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a, müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılı öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Kocasinan ilçesinde bulunan ilkokul-ortaokul ve liseler arasında yapılan İstiklal Marşı’nı en güzel okuma ile Çanakkale şiirlerini en güzel okuma yarışmaları ve Türk Halk Müziği Ses Yarışmasında birincilik elde eden öğrenciler performanslarını sergiledi. Daha sonra 5 branşta dereceye giren öğrencilerin ödülleri dağıtıldı. Başkan Çolakbayrakdar, program sonunda öğrencilerin ilgisi ve sevgi gösterileri ile karşılaştı.