Kocasinan'ın yollarda hedefi; dünya standartlarının üzerine çıkmak

Kocasinan Belediyesi'nin Yavuzlar, Gaziosman ve Yunus Emre Mahallelerine bağlantı sağlayacak yeni yol çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan'ı yeni yollarıyla da geleceğe taşıyarak dünya standartlarının üzerine çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yavuzlar, Gaziosman ve Yunus Emre Mahallelerinin içinden geçen Karadeniz Caddesi'nde yeni bir ulaşım aksı kazandırıyor. Uzunluğu bin 100 metre, genişliği ise 20 metre olan yeni yola, 8 bin ton alt temel malzeme ile 4 bin ton asfalt serimi yapılması hedefleniyor. Mahallelerin her birini Yeni Kocasinan'a hazırlamak için yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Yol medeniyettir anlayışı ile bütün mahallelerde yeni yollar yapıp, mevcut yolları yenileyerek, ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz. Yeni yaptığımız yollar, Kocasinan'ı geleceğe taşıyarak dünya standartlarının üzerine çıkartacak ve ‘Yeni Kocasinan' örnek teşkil edecek. Bu çerçevede çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor, gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü'müz, diğer mahallelerde olduğu gibi Yavuzlar, Gaziosman ve Yunus Emre Mahallelerinin içinden geçen Karadeniz Caddesi'nde de yol çalışması gerçekleştirmektedir. Yaptığımız yol, mahallelerimizin çehresini değiştirdiği gibi bölgenin gelişimini de hızlandıracak ve bölgeyi cazibe merkezi haline getirecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Bütün gayretimiz vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir Kocasinan sunmak içindir” diyerek noktaladı.