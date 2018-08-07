Kocasinanlı Betül Nur Kahraman, Balkan Şampiyonu oldu

Spora ve sporcuya verdiği destekle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başarıdan dolayı sporcuyu tebrik ederek, “Spor yatırımlarımız, başarılarla taçlanıyor” dedi.

Milli Takım oyuncusu ve Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Betül Nur Kahraman yine altın madalya kazanarak, Kocasinan’ı ve Kayseri’yi bir kez daha gururlandırdı. Edirne’deki Mimar Sinan Spor Salonunda düzenlenen U21 44. Balkan Şampiyonası’nda Çift Bayanlarda Milli Sporcu Merve Nur Öztürk ile birlikte finalde Romen Alina -Elena Zaharia çiftini 3-2 mağlup eden Betül Nur Kahraman, Balkan Şampiyonu oldu. Müsabakalara damga vuran Betül Nur Kahraman, Türkiye’ye altın madalya kazandırdı.

Betül Nur Kahraman’ın başarısını değerlendiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Milli Takım sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Takımımız ve Milli sporcularımız, elde ettiği başarılar sayesinde adlarını tarihe altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Kocasinan Belediyesi olarak spora yaptığımız hizmetler, meyvelerini veriyor. Sportif alanda birçok branşta başarı üstüne başarı elde ediyoruz. Bilindiği üzere kulübümüz sayesinde Kayseri, masa tenisinde Türkiye sıralamasında en başarılı il unvanını taşıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız” diyerek sözlerini noktaladı.