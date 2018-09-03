Kocasinanlı Çocuklar Geleceğine Sahip Çıkıyor

Geri dönüşüm alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Kocasinan Belediyesi ise 2 ton geri dönüşüm ürünü toplayan Yemliha Mahallesi Alperen Cami Kuran Kursu öğrencilerini, geri dönüşüme ve ülke ekonomisine sağladıkları katkıdan dolayı ödüllendirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Geri dönüşümle birlikte tabiatın kirlenmesine engel olunduğu gibi aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor” dedi.

2 ton geri dönüşüm ürünü toplayarak örnek bir çalışmaya imza atan Yemliha Mahallesi Alperen Cami Kuran Kursu öğrencileri Kocasinan Belediyesi’nin düzenlediği Yamula Patlıcanı Tanıtım Etkinliklerinde, duyarlı davranışlarından dolayı Kocasinan Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Minik öğrencilere ödüllerini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Vali Yardımcısı M. H. Nail Anlar ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç verdi.

Ödül töreninin ardından konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuklarımıza, gençlerimize geri dönüşümle ilgili bilinç oluşturma noktasında Alperen Cami Kuran Kursu öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Okullarda, geri dönüşüm bilincini oluşturmak için eğitimler veriyoruz. Gördüğümüz kadarıyla geri dönüşüm noktasında en çok bilinçli olanlar yavrularımız. Onlar bu çalışmaların, bu hazırlıkların kendileri için olduğunun farkındalar. Sokağa atılan plastik ambalaj malzemeleri tabiatta kendi haline bırakıldığında binlerce yıl kaybolmuyor, tabiatı kirletiyor. Geri dönüşümle birlikte tabiatın kirlenmesine engel olunduğu gibi aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. Bu bilinçle evdeki ambalaj atıklarını çöpe atmamalıyız. Onlar çöpe atılmayacak kadar kıymetli ürünler. Kağıt, karton vb. ürünleri de geri dönüşüme kazandırarak hem ekonomimize katkı sağlamış hem de ağaçların kesilmesini önlemiş oluyoruz. Geçen yıl Kocasinan bünyesinde bilinçli vatandaşlarımız sayesinde yapmış olduğumuz geri dönüşümle birlikte 50 bin tane ağacın kesilmesine engel olduk. Bu vesile ile küçük yavrularımıza ve vatandaşlarımıza geri dönüşüme olan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yemliha Mahallesi Alperen Cami Kuran Kursu öğrencilerinin topladığı 2 ton ambalaj atıklarının; 1,5 tonu kağıt karton atıklar, 270 kilogramı plastik atıklar, 80 kilogramı cam atığı ve 180 kilogramı ise metal ve alüminyum atıklardan oluşmaktadır. Minik öğrencilerin bu duyarlı davranışı sayesinde 25 adet ağacın kesilmesi önlenmiş, 180KW/SA elektrik tasarrufu ve 8 litre petrol tasarrufu sağlanmış oldu.