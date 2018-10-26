Kocasinanlı çocuklar geleceğini koruyor

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ve Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hasan Ateş, Güneşli Ortaokulu'nda atık pil toplayarak çevreyi koruyan öğrencilere hediyeler verdi. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın şimdiki nesli bilinçlendirerek olacağını söyleyen Hasan Ateş, “Düzenlediğimiz eğitim seminerlerinin yanında geri dönüşüm alanında yarışmalar gerçekleştiriyoruz. Yarışma sayesinde genç neslimizin çevreye duyarlı olmasına katkı sağlarken; bu sayede gelecek nesillere de daha temiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ise “Geri dönüşüm alanında yaptığı çalışmalardan dolayı Kocasinan Belediyemize çok teşekkür ederim. Belediyemizle yaptığımız iş birliği ile okullarımıza geri dönüşüm kutuları koyduk. Bu sayede pil, kağıt gibi atık maddelerin toplanarak geri dönüşüme gitmesi sağlanıyor. Atık pilleri toplayarak geri dönüşüme katkı sağlayan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Program, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk'ün öğrencilerle tek tek sohbet ederek, onlara çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.