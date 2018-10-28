Kocasinanlı çocuklar gelecekleri için yapılan yatırımları incelediler

Kocasinan Belediyesi'nin, ilçede yaptığı yatırımları yerinde göstermek için düzenlediği tanıtım gezilerinin bu seferki gözlemcileri, Himmetdede Atatürk Ortaokulu öğrencileri oldu. Kocasinan Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeleri görme imkanı bulan öğrenciler, Erkilet General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Üssü'nde adeta mest oldu.

Kocasinan Belediyesi tarafından hizmetleri yerinde göstermek amacıyla düzenlenen ve gün boyu süren tanıtım gezisine, Himmetdede Atatürk Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Geziye, Erkilet bölgesinde teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten ve Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip Asfalt Plenti'ni ziyaret ederek başlayan öğrenciler, burada yürütülen çalışmalar hakkında görevlilerden bilgiler aldı. Daha sonra Anadolu'nun en modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV'e geçen çocuklar, yapılan geri dönüşüm çalışmalarını yerinde gördü. Sonrasında ise ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Sosyal Market'i inceleyen öğrenciler, yetkililer tarafından marketin işleyişi hakkında bilgilendirildi.

Öğrencilerin son durağı ise Erkilet General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Üssü oldu. Yerli İHA üretimi, yerli drone üretimi, multikopter üretimi, uçuş eğitimi, model uçak eğitimi ve üretimi, RC model, simülasyon uçuş, havacılık teorik dersleri, gökyüzü gözlemi, astronomi ve uzay bilimleri teorik dersleri, karanlık odada uzay keşfi, güneş gözlemi ve 3D yazıcılar hakkında öğrencilere bilgiler aktarıldı.

Erkilet General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Üssü'nü yoğun ilgiyle inceleyen çocuklar, burada tarihe adını yazdıran Müslüman ve Türk bilim insanları hakkında da bilgi edindiler. Kocasinan Belediyesi yetkililerinden bilgiler alan çocuklar, kendileri için yapılan bilim merkezinde adeta mest olduklarını dile getirdiler.