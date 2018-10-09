Kocasinanlı Çocuklar Yetenekleriyle Göz Doldurdu

Kocasinan Belediyesi tarafından milli ve manevi değerlere bağlı gençler yetişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ‘Kocasinan Akademi Tiyatro Kulübü'nün oyuncuları,yaz döneminde aldıkları eğitimleri sahneye aktardı. Birden fazla oyun sergileyen genç yetenekler,vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘Kocasinan Akademi Tiyatro Kulübü' oyuncuları sergiledikleri oyunlarla vatandaşlardan tam not aldı. Yeşil Mahalle Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik,gitar grubu üyelerinin müzik dinletisiyle başladı. Ardından Tarığın Hasta Ziyareti, Vay Başıma Gelenler, Oto Yaygara, Şapşirikler Karakolu gibi oyunları sergileyen genç oyuncular, yetenekleriyle izleyicilerden büyük alkış aldı.

Tiyatro aracılığıyla milli ve manevi değere sahip nesillerin yetişmesini hedeflediklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sergilemiş olduğu oyunlarda, emeği geçen herkesi tebrik ediyor, onları kutluyorum. Çocuk Kulübümüzün bütün amacı; milli ve manevi değerlerimize bağlı bir nesil yetiştirmektir. Bu noktada yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bütün gayretimiz; Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Oyunları büyük bir beğeni ile izleyen vatandaşlar ise gençlerin yeteneklerini gün yüzüne çıkarmasına katkı sağladığı için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi ekibine teşekkür etti.

Program, genç yeteneklere başarı belgeleri takdim edilmesiyle sona erdi.