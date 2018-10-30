Kocasinanlı çocukların geleceği şekilleniyor

Bu sefer Alsancak İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, eğitim ve öğretime her zaman destek verdiklerini vurgulayarak, geleceğe yatırım yaptıklarını belirtti.

Okul girişinde öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılaşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk eşlik etti. Başkan Çolakbayrakdar, ilk önce okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerin görüş ve önerilerinin önemli olduğunu söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Okullardan gelen talepleri yerinde görebilmek ve yapılacak hizmetlerle ilgili istişare etmek için düzenli olarak okul ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Ziyaretlerimizde geleceğimizi yetiştiren öğretmelerimizle bir araya gelip, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Eğitim, öğretime her zaman destek veriyoruz ve geleceğimize yatırım yapıyoruz. Bu çerçevede 3 yıldır okullarımızın hijyen temizliğini yapıyoruz. Özellikle çocuklarımızın ortak yaşam alanlarını daha kullanışlı bir şekilde olması için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Okulun ihtiyaçlarına göre hizmetler ürettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Hizmetlerimizi 3 konu başlığı altında topladık. Birincisi okullarımızın hijyenik temizliğidir. İkincisi ise okullarımızda güvenlik noktasında yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Son olarak ise çocuklarımızın spor, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde olabilmeleri için yatırımlar yapıyoruz. Bu çerçevede birçok proje ve hizmet yaptık” diye konuştu.

Sosyal belediyecilik çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bunlardan biri olan Kocasinan Akademi ile mahallelerimizde yaşayan 7'den 70'e herkese eğitim, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında hizmet veriyoruz. Özellikle Kocasinan Gönüllüsü adı altında özel bir çalışmamız daha var. Çalışmamızla, Kocasinan Bölgesinde yaşamını sürdüren ve bazı kriterlere göre belirlenen vatandaşların giyim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca İkinci el marketimizle gönüllerine dokunuyoruz. Şuana kadar marketimizde 35 bin parça tekstil ürünü el değiştirdi” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sohbet havasında geçen ziyarette, öğretmenlerin talep ve temennilerini dinledi.

Alsancak İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Veysel Tan ise okula yapılan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyaret, Başkan Çolakbayrakdar'ın öğrencilerle bir araya gelip, onlarla yakından ilgilenmesiyle sona erdi.