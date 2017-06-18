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18 Haziran 2017 11:24

Kocasinanlı Millilerden Balkanlarda Çifte Şampiyonluk

Kocasinan’ı ve Türkiye’yi gururlandıran Kocasinan’ın Millileri, adlarını tarihe altın harflerle bir kez daha yazdırdı.

Kocasinanlı Millilerden Balkanlarda Çifte Şampiyonluk

18 Haziran 2017 11:24

Masa Tenisinde Milli Takımı temsil eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları Özge Yılmaz ve Betül Nur Kahraman, Bulgaristan’ın Albena şehrinde düzenlenen Gençler Masa Tenisi Balkan Şampiyonası takım maçlarında Balkan Şampiyonu oldu. Spora ve sporcuya verdiği destekle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti.


Milli Takım oyuncusu ve Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Betül Nur Kahraman’ın bulunduğu Genç Bayanlar final maçında Türkiye, Romanya’yı 3-0 mağlup ederek, Balkan Şampiyonu oldu. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu ve Milli Takım oyuncusu Özge Yılmaz ise Yıldız Bayanlar final maçında Moldova’yı 3-0 yenerek Balkan Şampiyonluğu kazandı.


Türkiye’nin adını Balkan Şampiyonluğuna yazdıran Milliler, kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.


Kocasinan’ı ve Türkiye’yi bir kez daha gururlandıran Özge Yılmaz ile Betül Nur Kahraman’ın başarısını değerlendiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Milli Takım sporcularımızı ve Milli Takım Antrenörü Halil Adak’ı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Kocasinan’ımızın ve ülkemizin adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız. Daha büyük başarılar için tüm sporcularımıza desteklerimizi her zaman sürdüreceğiz. Bizlere bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, “Gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız” diyerek sözlerini noktaladı.




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