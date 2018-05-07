Kocasinanlı millilerin büyük başarısı

Kocasinan’ın Millileri, İsveç’in Halmstad kentinde gerçekleştirilen ITTF Dünya Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası’nda performanslarıyla dikkat çekti. Türkiye’yi temsil eden Özge Yılmaz ve Betül Nur Kahraman, karşılaşmalarda üstün performanslarıyla hem ülke puanlarını, hem de kendi rating puanlarını yükseltti. Rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Kocasinanlı Milliler, Kocasinan’ı ve Kayseri’yi bir kez daha gururlandırdı. Özge Yılmaz, 2-0 geriye düştüğü maçta, inanılmaz bir performansla rakibi Lupulesku’yu 3-2 yenerken, Betul Nur Kahraman ise Surjan’ı 3-2 mağlup etti. Böylelikle Bayan A Milli Takımı, Dünya 2.Ligi’nde ikinciliği elde ederek, 2019 da düzenlenecek olan Dünya Takımlar Şampiyonasında Dünya Süper Ligi olan Championship Division’da mücadele etme hakkı kazandı.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı Uluslararası camiada okutturarak, her defasında bizim gururumuz olan Özge Yılmaz ve Betül Nur Kahraman’a teşekkür ediyorum. Gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerekse şahsım her zaman sporcularımızın yanındayız ve spora desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.