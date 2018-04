Kocasinanlı öğrenciler bilgilerini yarıştırdı

Tatlı bir rekabet içinde yarışmayı tamamlayan öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

Necmiye Sami Yangın Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmada, öğrenciler birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, “Kocasinan Belediyesi olarak eğitimin ve eğitimcinin her zaman yanındayız. Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkes için projeler üretiyoruz. Okullarımızda oyun, sosyal ve spor alanlarıyla ilgili projeler üretmenin yanı sıra öğrencilerin bilgi ve kültürünü artıracak yarışmalara da destek oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz çalışmamızla milli ve manevi değerlere sahip çocuklarımızın yetişmesine katkı sağlıyoruz. Bundan sonra da vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller oluşması noktasında her zaman eğitim ve öğretime destek olacağız. Öğrencilerimizin göstermiş olduğunu üstün başarılardan ötürü onları tebrik ediyor, evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kocasinan ilçesinde bulunan ilkokul-ortaokul ve liseler arasında yapılan yarışmanın neticesinde liseler arasında birinci Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi, ikinci Sami Yangın Anadolu Lisesi, üçüncü ise Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi oldu. Ortaokullar arası sıralamada ise birinci Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu, ikinci Beyazşehir İMKB Ortaokulu, üçüncü ise Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu oldu. İlkokullar arasında birinci Osman Zeki Yücesan İlkokulu, ikinci Ahmet Eskiyapan İlkokulu, üçüncü ise Zübeyde Hanım ile Gazipaşa İlkokulu oldu.

Program, bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin dağıtılması ile sona erdi.