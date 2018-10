Kocasinanlılara hizmet doğar doğmaz başlıyor

Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi, 2015 yılında hayata geçirdiği ‘Hoş geldin bebek' hizmetiyle bu güne dek 11 bin ailenin yüreğine dokundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın ‘Gönül Belediyeciliği Seferberliği Çağrı'sını, 3,5 yıldır ‘Sosyal Belediyecilik' olarak yerine getiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte fırsat buldukça aileleri ziyaret ediyor. Çolakbayrakdar çifti, ziyaretlerde yeni nefeslere hayırlı olsun temennisinde bulunurken ailelerin sevinçlerine de ortak oluyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla kültürel ve sosyal hizmetlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Göreve geldiğimden itibaren yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarla belediye arasında sıcak bir ilişki kurduk. Hizmetlerimizle hemşehrilerimin yüreklerine dokunarak, gönül birliği oluşturduk. Bu çerçevede Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği ‘Hoş Geldin Bebek' diyerek karşılıyoruz. Bu proje ile çocuklarımıza sahip çıkarak ilk adımı atıyoruz. Ailelerimizin sevinçlerine ortak olup, mutluluklarına mutluluk katmaya çalışıyoruz. Kocasinan'da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında yanında oluyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Rabbim, yeni doğan bebeklerin; bahtlarını açık etsin, onlara uzun ömürler versin” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi hizmetleriyle vatandaşların her anında yanında olacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi'nden “Hoş Geldin Bebek Paketi” almak isteyen ilçe sakinleri, yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ve aile toplum kağıdı ile birlikte Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmelerinin yeterli olacağı belirtildi.