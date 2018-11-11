Kocasinanlıların kırk yıllık yol hayali gerçek oldu

Çalışmaları yerinde takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, uzunluğu bin 100 metre, genişliği ise 20 metre olan yeni yolun son kontrollerini yaparak, “Hemşehrilerimize hak ettikleri yaşamı sunabilmenin gayreti ve heyecanı içindeyiz” dedi.

İlçeyi modern bir görünüme kavuşturmak ve vatandaşlara daha konforlu ortamlar sunmak için gece gündüz demeden çalışan Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 8 bin ton alt temel malzeme ile 4 bin ton asfaltın kullanıldığı yeni yolun çalışmalarını tamamladı. Çalışmaları titizlikle inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinanımıza değer katmaya devam ediyoruz. Yavuzlar Mahallesi'nde uzun süredir beklenen, burada yaşayan vatandaşlarımızın kırk yıllık hayali olan Karadeniz Caddesi'ndeki yol çalışmamızı tamamladık. Yazın başlarında yolun açılması için gerekli çalışmaları başlatmıştık. İmarsız yapıları yıkıp, gerekli alt yapı çalışmalarını başlatmıştık. Uzun süredir gözlediğimiz tabiri caizse her gün gelip gidip çalışmalarını kontrol ettiğimiz, Karadeniz Caddesi'ndeki yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk ve çevre düzenleme çalışmalarını da gerçekleştireceğiz. Gerek bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza gerekse Kocasinan'da, Kayseri'de yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız, sağlıkla iyi günlerde kullanılsın. Bütün amacımız, Kocasinan'ın bütün mahallelerinde gerekli olan bütün sorunları ihtiyaçları anında hızlı bir şekilde çözebilmek. Hemşerilerimizin destekleri ile bütün bunların üstesinden gelmek için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, incelemeler esnasında yoldan geçen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşarak onlarla kısa sohbetler gerçekleştirdi. Vatandaşların hayır duasını alan Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz hemşehrilerimizi mutlu etmek ve onları daha konforlu ortamlarda yaşatmak içindir” dedi. Bölge sakinleri ise yeni ve modern bir yola kavuştukları için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.