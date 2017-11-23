Kolombiya Büyükelçisinden KAYSO Üyelerine Yatırım Çağrısı

Kolombiya Büyükelçisini KAYSO’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını açıklayan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, karşılıklı ziyaretlerin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere olumlu yansıyacağını söyledi.

KAYSO’nun bin 400 üyesi ile Kayseri ve Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağladığını belirten Başkan Büyüksimitci, “Kayserimizin dış ticaret hacmi yaklaşık 3 milyar dolar. Kolombiya ile ticaret yapan halihazırda toplam 6 üyemiz ve bu üyelerimiz 2017 yılında bu ülkeye yaklaşık 3.1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş durumda. Tabi bu rakamlar çok yeterli değil. Bu tür karşılıklı ziyaretlerle bu ramların daha da artacağına inanıyorum” dedi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi adına KAYSO olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci, kalabalık bir heyetle ziyaretlerinden dolayı Büyükelçi Saavedra’ya teşekkür etti.

Türkiye’de iki seneyi aşkın süredir görev yaptığını ve Kayseri’yi yakından tanımak için böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Kolombiya’nın Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra, “Ticaret geleneği 5 bin seneyi aşkın Kayseri girişimcisini yakından tanımak istedim. Siz Kayserililer tarihte yüzyıllar boyunca başarılı girişimciler olarak yer almışsınız. Burada olmaktan ve sizleri yakından tanımaktan çok mutluyum” dedi.

Ziyaret amaçlarının iki ülke arasında ticaret işbirliğine gitmek ve KAYSO üyelerini Kolombiya’ya davet etmek olduğunu açıklayan Büyükelçi Saavedra, Türkiye ekonomisinin dünyanın en iyi gelişen ekonomiler arasında olduğunu, Kolombiya’nın alternatif pazarlar arayan Kayserili sanayiciler açısından iyi bir fırsat olduğunu sözlerini ekledi.

Kolombiya Büyükelçisi Saavedra ve ekibi, öğle yemeğinin ardından Odamızda sanayicilerle bir araya geldi. Büyükelçisi Saavedra sanayicilere Kolombiya ekonomisi ve yatırım fırsatları hakkında bilgiler verdi. Sanayicilerin sorularını da cevaplayan Büyükelçi, ülkesine yatırım yapmak yada oradaki sanayicilerle işbirliği yapmak isteyen sanayicilere Büyükelçilik olarak ellerinden gelen her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.