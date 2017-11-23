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23 Kasım 2017 11:49

Kolombiya Büyükelçisi’nden KTO’ya ziyaret

Kolombiya Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra, Kayseri Ticaret Odası’nı (KTO) ziyaret etti.

Kolombiya Büyükelçisi’nden KTO’ya ziyaret

23 Kasım 2017 11:49


Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Kolombiya Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra ve beraberindeki heyet, KTO’yu ziyaret ederek, başkanvekili Celal Hasnalçacı ile görüştü.


Ziyarette konuşan KTO Başkanvekili Celal Hasnalçacı, “Kolombiya ve Türkiye arasında ne kadar uzaklık varsa da birbirini anlayabilen, demokratik Cumhuriyet olarak yönetilen ülkelerdir. Büyükelçimizi ve heyetini burada ağırlamaktan büyük onur duymaktayız. Bildiğiniz gibi Kayseri’nin tarihi çok eskidir. Yaklaşık 5 bin yıllık Asurlulardan ve Hititlerden kalma ticari tabletler, Kayseri’nin 20 kilometre yakınında çıkmaktadır. Bu tabletlerin çoğu da ticari tabletlerdir. Daha sonraki dönemlerde Bizans, Selçuklu ve Osmanlı’dan sonra da Cumhuriyet olarak otoriter bir yönetime geçilmiş. Özellikle 1980’lerden sonra Kayseri ticareti ve sanayisi bir gelişme göstermiştir. Organize Sanayi Bölgemiz ve 1 tane de serbest bölgemiz bulunmaktadır. Bu organize sanayiler içerisinde yaklaşık bin 400 firma bulunmaktadır. Bunun yanı sıra eğitime çok önem vermiş olan Kayseri’de 3 tane üniversite bulunmaktadır” diye konuştu.


Kolombiya Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra ise, “Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz. Biz buraya gelmek üzere niyet mektubumuzu yazdık ve buna istinaden hızlı ve nazik yanıtınızı aldık. Ziyaret amacımız, Kayseri ve Kolombiya arasındaki artan ekonomik ilişkileri değerlendirmektir. Kolombiya’da kadınların sosyo ekonomik katılımı artmaktadır. Türkiye’de geleneksel anlamda kadınların girişimi fazla olmuyor. Yüzde 95 oranında erkek görüyoruz. Kolombiya’da bunun tam tersi olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.




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