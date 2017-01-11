Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 14:51

Kolombiyalı Blanca Milena, KAYMEK’te Müslüman oldu

Kolombiyalı Blanca Milena, KAYMEK’te Müslüman oldu

11 Ocak 2017 14:51

Bir buçuk yıl önce bir Türk ile evlenerek Kayseri’ye gelen Kolombiyalı genç kadın KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları sırasında hocaları ve arkadaşlarından öğrendiği İslamiyet’e sempati duyarak Müslüman oldu. Nisanur ismini alan genç kadını Vali Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik KAYMEK’te ziyaret etti.
Hobi kursları ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası haline gelen KAYMEK, daha donanımlı ve üretken hale getirdiği kursiyerlerin hayatını değiştiriyor. Geçen yıl KAYMEK’te Türkçe kursuna başlayan Kolombiyalı Blanca Milena’nın hayatı ise daha anlamlı bir şekilde değişti. Vali Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik bir Türk ile evlenerek 1,5 yıl önce Türkiye’ye gelen Blanca Milena İyigün’ü KAYMEK’in Sümer Kurs Merkezi’nde ziyaret etti.
KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları sırasında kurs arkadaşları ve hocalarından İslamiyet’i öğrenen Blanca Milena, Müslüman olduğunu belirtti. Başkan Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik, Nisanur adını alan genç kadına Kuran-ı Kerim, Vali Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı ise eşarp, tespih ve dualardan oluşan bir set hediye etti. Nisanur İyigün’e KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları Müdiresi Mürşide Gonca Aslan da çiçek verdi. Ayşe Kamçı ve İkbal Çelik, bir süre Nisanur İyigün ile sohbet ederek almış olduğu karardan dolayı kendisini tebrik ettiler.
30 yaşındaki Kolombiyalı Blanca Milena, arkadaşları ve çevresinden etkilenerek Kuran-ı Kerim okumaya başladığını ve daha sonra Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi. Nisanur adını alan genç kadın Müslüman olunca yaşadığı duyguyu "Kalbim sakinledi" sözleriyle anlattı.
KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarında Türkçe eğitmenliği yağan Eda Balkan da, Nisanur İyigün’ün daha önce İslamiyet ile ilgili hiçbir bilgisinin bulunmadığını, kursla birlikte çevresinin etkisiyle tanımaya başlayınca Müslüman olmaya karar verdiğini belirtti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
5
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç