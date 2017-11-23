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23 Kasım 2017 16:30

Konaklar Mahallesi’ne çok amaçlı park yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Konaklar Mahallesi’ne çok amaçlı park yapılacak

23 Kasım 2017 16:30

Memduh Büyükkılıç, Konaklar Mahallesi’nde yer alan ve ikinci el inşaat malzeme satıcıların bulunduğu alanda yine çok amaçlı, büyük ölçekli bir prestij parkı inşa edileceğini söyledi.


Melikgazi’de 756 çok amaçlı ve büyük ölçekli park bulunduğunu bu parklardan herkesin ve her kesimin yararlanabildiğini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ,ilçede yaklaşık her mahallede 9 park veya yeşil alan yer aldığını ve Melikgazi ilçesinde ikamet edenlerin yeşillikler içinde, nezih ve temiz bir çevreden ve parklardan yararlandıklarını kaydetti.


Parkların aynı zamanda sosyal birer mekan olduğunu ve semt halkının bu mekanlarda sohbet ederek vakit geçirdiğini, çocukların gönlünce eğlendiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Konaklar Mahallesi, ikinci el inşaat malzemecisi veya yıkımcılar olarak bilinen alanda toplam 11.200 m2 çok özel bir çalışma ile park inşa edilecektir. Bu park ile bu bölgeye ayrı bir yaşam alanı kazandırılacaktır. Bu park içerisinde 4000 m2 yeşil alan olacak, 18 kamelya, 96 araçlık cep otopark ve açık alan fitnes aletleri yer alacaktır. Çocuklara özel oyun alanları, açık alan basketbol sahası inşa edilecektir. Tartan pist yürüyüş ve spor alanlı olan park da kır bahçesi de yer alacaktır. Çeşitli ağaç fidanları ile aynı zamanda yeşil bir kuşak oluşturulacaktır. Bölge halkı hem dinlenecek hem de sohbet edebileceklerdir” dedi.


Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımına 2018 yılı ilkbahar ayında başlanacak olan parkın yine 2018 yılı sonbaharında tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağı sözlerine ekledi.




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