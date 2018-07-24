Kornea naklinde Türkiye’nin rekorunu kırdı

Dr. Kuddusi Erkılıç, son 15 ayda yaptığı 115 kornea nakliyle Türkiye’nin bu alanda en fazla nakil yapan öğretim üyesi unvanını aldı.

Meslekte 35. yılını tamamlayan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Kuddusi Erkılıç, yaklaşık 1 buçuk yılda yaptığı kornea nakli sayısıyla Türkiye’nin alanında en fazla nakil yapan öğretim üyesi unvanını aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından geçen Temmuz ayında ’Teşekkür Belgesi’ne layık görülen Erkılıç’ın bu başarısı, Erciyes Üniversitesi Göz Bankasının açılması çalışmalarına hız kazandırdı.

15 ayda 115 kornea nakli

Başarısını, Meram Tıp Fakültesi Göz Bankasının desteğine ve ekibinin azmine bağlayan Erkılıç, geçen yıl Mayıs ayından bu yana polikliniklerde gerçekleştirilen 154 kornea naklinden 115’ini kendisinin yaptığını söyledi. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ’Teşekkür Belgesi’nin kendisine ve ekibine moral verdiğini dile getiren Erkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında biz hekimler mesleğimizi fedakârlık üzerine kurguladığımız ve bu tür şeylere alışık olmadığımız içi, böyle beklentilerimiz yok. Dolayısıyla hiç aklımıza da gelmemişti. Ama bakanlığın böyle bir belgeyi İl Sağlık Müdürlüğümüze göndermesi onların da oldukça nazik bir şekilde bizlerden randevu isteyerek Sevgili Sağlık Müdürümüzün yönetimi eşliğinde bize belgeyi takdim etmesi bizi oldukça mutlu etti. Tabii ki bir takım şeylerin karşılığının olduğunu hissettirmek hangi yaşta hangi deneyimde olursa olsun insanlar için güzel şeydir. ‘Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göçer’ der bizim güzel sözlerimiz. Hatta bir de tabii iltifata tabidir bütün marifetler biliyorsunuz. Dolayısıyla bunlar, insanları şevke, iştaha getirmek açısından oldukça güzel bir yaklaşım. O yüzden çok olumlu bulduğumu söyleyebilirim.”

Dr. Erkılıç, teşekkür belgesinin takdim edilmesinin ardından, Erciyes Üniversitesi Göz Bankasının faaliyete geçmesine dair yapılan çalışmaların da hız kazandığını da sözlerine ekledi.

Göz Polikliniğinde bir yılda 154 nakil

Erciyes Üniversitesi Göz Hastalıkları Polikliniğinde son bir yılda yapılan kornea nakli sayısı 154 oldu. Söz konusu nakil sayısının 115’i Dr. Kuddusi Erkılıç’a, geri kalan 39’u ise yine aynı poliklinikte hizmet veren Dr. Mustafa Koray Gümüş’e ait.