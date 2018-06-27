Koşabiliyorken koş ekibine ziyaret

Antrenör Arzu Bayram Eser’in kontrolünde İlçemiz kadınları hem sağlıklı yaşam adına sportif faaliyetlerde bulunurken hem de sosyalleşmeleri adına olumlu etki sağlandığını belirten Başkan Cabbar “Develi Belediyesi olarak sporun her türlüsünü ve her projeye destek vererek Develimizin sporda bir marka olması için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi. Kayseri İl Spor Müdürü Murat Eskici ise böylesi etkinliğe katılan bayanları tebrik ederek “Başkanımızın gayretleriyle inşallah e çok daha fazla sportif etkinliklerle Develilileri buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.