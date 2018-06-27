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27 Haziran 2018 13:41

Koşabiliyorken koş ekibine ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri İl Spor Müdürü Murat Eskici ile birlikte Develi Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bünyesinde başlatılan ve Develi Belediyesinin de katkı sağladığı “Koşabiliyorken Koş” projesinin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Koşabiliyorken koş ekibine ziyaret

27 Haziran 2018 13:41


Antrenör Arzu Bayram Eser’in kontrolünde İlçemiz kadınları hem sağlıklı yaşam adına sportif faaliyetlerde bulunurken hem de sosyalleşmeleri adına olumlu etki sağlandığını belirten Başkan Cabbar “Develi Belediyesi olarak sporun her türlüsünü ve her projeye destek vererek Develimizin sporda bir marka olması için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi. Kayseri İl Spor Müdürü Murat Eskici ise böylesi etkinliğe katılan bayanları tebrik ederek “Başkanımızın gayretleriyle inşallah e çok daha fazla sportif etkinliklerle Develilileri buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.




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