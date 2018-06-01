KOSGEB’den işletmelere 1 milyon TL’ye kadar destek verilecek

Proje desteklemenin kendileri açısından sevindirici olduğunu, 2017 yılında 101 projeyi desteklediklerini ve tekrar proje çağrısına çıktıklarını söyledi. İşletmelere 1 milyon TL’ye yakın destek verileceğini, bunun 300 bin TL’sinin hibe 700 bin TL’sinin ise 0 faizli geri ödemeli şekilde olacağını kaydeden Özbekler; "KOSGEB olarak kobilerin projelerini desteklemek için yakın zamanda proje çağrısına çıktık, Kobi Gelişim Destek Programı veya kısa adıyla KOBİGEL Destek Programı. Benzer bir çağrıya 2017 yılının son bahar döneminde çıktık. Yaklaşık 101 projeyi destekleme kararı aldık. Bu yılın Mart ayı içerisinde sonuçları belli oldu. Bu kadar fazla sayıda proje desteklemek bizim açımızdan sevindirici. Yakın zamanda çıktığımız çağrıda da bir önceki çağrıya çok benzer. Tabi bu çağrıyla ilgili Kayseri’de bir çalışma yaptık; hangi sektörler rekabet öncelikli, hangi sektörlere destek olmamız gerekiyor? Ve bu çalıştay sonucunda da Kayseri’de çağrıya başvurabilecek sektörler mobilya imalatı, fabrikasyon metal ürünleri imalatı, kauçuk ve plastik ürünleri imalatı, elektrikli teçhizat imalatı ve makine teçhizat imalatı. Bu çağrı kapsamında ayrıca yazılıım sektörüne de destek veriyoruz. Bilgisayar programlama ve yazılım geliştirmeye de destek veriyoruz. Aynı zamanda temel eczacılık ürünlerinin imalatı da yine bu çağrı kapsamında KOSGEB’den destek alacak. Çağrı kapsamında işletmelere 1 milyon TL’ye kadar destek verilecek. Bunun 300 bin TL’si hibe 700 bin TL’si de 0 faizli geri ödemeli şeklinde olacak" dedi.

"Verdiğimiz destek Kayseri’de verilmiş en yüksek rakam"

Geçtiğimiz yıl verilen desteğin Kayseri’de şuana kadar verilmiş en yüksek rakam olduğunu, bu yıl ise daha da üzerine çıkarak işletmeleri desteklemeyi düşündüklerinin altını çizen KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler; "İşletmelerimizin burada çağrı metinlerini detaylı inceleyerek proje çağrısına başvurmalarını istiyoruz. Geçtiğimiz yıl KOSGEB olarak bir önceki yıla göre desteklerimizi yaklaşık 2’ye katladık ve Kayseri’de 25 milyon TL’ye yakın bir destek verdik. Bu rakam da şuanda Kayseri’de verilmiş en yüksek destek rakamı. Bu yıl da bu rakamın daha da üzerine çıkarak işletmeleri desteklemeyi düşünüyoruz. Yakın zamanda tekno yatırım ve stratejik ürün adı altında 5 milyon TL’ye kadar destek olan proje çağrısına çıktık. Bununla ilgili müracaatlarımızı da aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu projeleri değerlendirerek amacımız bayramdan önce sonuçlandırmak ve başarılı projeleri bayramdan önce desteklemek. KOSGEB olarak bizim niyetimiz işletmelere oldukça geniş bir yelpazede hitap etmekteyiz. Girişimcilik destek programıyla beraber organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren büyük işletmelere kadar pek çok destek programımız mevcut. Önümüzdeki dönemlerde de imalat, özellikle katma değeri yüksek ürünler ve ihracata yönelik destek programlarıyla da işletmelere elimizden geldiği kadar destek sağlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Özbekler ayrıca çağrı ile ilgili detaylı bilgilerin www.kosgeb.gov.tr adresinden öğrenilebileceğini, başvurunun ise 22 Haziran’a kadar yapılabileceğini sözlerine ekledi.