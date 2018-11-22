Köşk Mahallesi'ne muhteşem tesis

Köşk Mahallesi'ne yapılan Sosyal Yaşam Merkezi 26 Kasım Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Kayıtların alındığı sosyal yaşam merkezine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, son 4 yılda her alanda olduğu gibi sosyal tesisler alanında da belediye tarihinin en yoğun dönemini yaşadıklarını ve bunun sonucunda Kayseri'ye 18 sosyal tesis kazandırdıklarını söyledi. Tüm ilçelere yapılan kadın ve gençlik merkezlerinin yanı sıra şehir merkezinde de sosyal yaşam merkezleri inşa ettiklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, bu tesislerden birisi olan Köşk Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nin de 26 Kasım Pazartesi günü hizmete açılacağını kaydetti.

Sosyal yaşam merkezlerinin çok önem verdikleri insana yatırımın en önemli projeleri olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Bugün nüfusu 2 binin altında olan ilçelerimizde dahi içerisinde yüzme havuzu, çok amaçlı salonlar, fitness salonları, kursların verildiği atölyeler, cep sinemaları ve kütüphanelerin bulunduğu kadın ve gençlik merkezleri var. Bu merkezler hemşehrilerimizin hem daha sağlıklı yaşamaları hem de daha donanımlı bireyler olmaları için önemli fırsatlar sunuyor. Şehir merkezine de tüm bu unsurları bünyesinde bulunduran sosyal yaşam merkezleri inşa ettik. Beyazşehir, Talas ve Köşk Mahallesi'ne yaptığımız sosyal yaşam merkezleri halkımızın büyük takdirini kazandı. 26 Kasım Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak olan Köşk Sosyal Yaşam Merkezi de diğerleri gibi büyük ilgiyle karşılaştı. 5 bin metrekare inşaat alanına sahip olan sosyal yaşam merkezimizde yüksek teknolojili erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı olmak üzere yüzme havuzları, fitness-aerobik tesisleri, kurs merkezleri, sauna-buhar odaları, çok amaçlı salonlar, kreş ve kafeteryalar bulunuyor. 5 milyon 303 bin TL'ye mal olan Köşk Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.