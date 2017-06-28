Köşk Medresesi Melikgazi Korumasında

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapıları günümüze kazandırmak amacı ile restorasyon yaptıklarını ve bu çalışmanın başta vatandaşlar olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşça takdir edildiğini bildirdi.

Melikgazi tarihi eserlere sahip çıkıyor ve günümüz hizmetine sunuyor

Melikgazi Belediyesinin Çağırağa Konağı onarımı ile başlatmış olduğunu tarihi mekanları onarım günümüz hizmetine sunma çalışmasının şimdiye kadar 16 eser de daha gerçekleştirdiğini şimdi sıranın Gültepe Mahallesinde yer alan KÖŞK MEDRESESİ’ne geldiğini belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içersinde yer alan tarihi yapıların sahiplenilerek onarıldığını sonuç ta ise gelecek kuşaklara Anadolu’nun tapusu olarak miras bırakıldığı kaydetti.

Anadolu’nun tapuları sayılan eserler korumaya alınıyor

Gültepe Mahallesinde yer alan Köşk Medresesi çevresinde düzenleme yapılacağını ve günümüz kültür hizmetine sunulacağını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

“Melikgazi Belediyesi olarak tarihi yapıları onarıyor ve günümüz hizmetine sunuyoruz. Böylece hem tarihi yapılarımızı sahipleniyor hem de gelecek kuşaklara miras bırakıyoruz. Çığırağa konağı ile işe başladık ve şu anda 16 eseri onararak günümüze kazandırdık. Çağıağa konağı çalışması hem Cumhurbaşkanlığı, hem Tarihi Kentler Birliği hem de Kültür Bakanlığınca ödüllendirildik. Şimdi de Köşk Medresesini günümüz kültür ve eğitim hizmetine sunmak olacaktır. Bunun için öncelikle KÖŞK MEDRESESİ KORUMA SINIRININ İMAR PLANINA EKLENMESİ için proje hazırladık. Bildiğiniz üzere Köşk Medresesi Selçuklu döneminden sonra 1331-1381 yılları arasında Orta Anadolu’ya hakim olan Eretna Devleti’nin kurucusu Alaeddin Eretna tarafından yaptırılmıştır. Şimdi Melikgazi olarak bu külliyeti bir bütün içerisinde çevre düzenlemesi ve Kayseri kültür Yolu projesi kapsamında gelecek kuşaklara aktaracağız“

Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Köşk Medresesi ile proje çalışmasına başlanıldığını ve önümüzdeki yıl tamamlanarak hizmete sunulacağını sözlerine ekledi.